medilav forza otto 

Quinto turno dei playoff dell’Over favorevole alla leader: la Medilav (prima semifinalista) strapazza l’Antiquariato Neri/Barracca Manna 8-0 con le doppiette di Silbono e Lorusso e le reti di Zuddas, Pizzoni, Pillai e Argiolas. Tosi e una doppietta di Lo Giudice consentono invece alla De Amicis di ribaltare l’Aiace (che aveva aperto le marcature con Melis) e di superare in classifica il Bar Dessì, a riposo. Successo di misura per lo Sporting Diddo’s (terzo) sulla Muppet.

Ultimo turno

Giochi fatti nell’ultimo turno dei Master per le prime otto, che accedono alla seconda fase: l’Is Cortes chiude al comando grazie al 3-2 sulla Thermomax. Farci (doppietta) e Scanu firmano il successo sui monserratini (gol di Dessì e Floris), ottavi. Pari a reti bianche per il Santiago (contro l’Atletico Uta 1984), mentre la Stella Rossa Villacidro impatta 5-5 con la Muppet (con Pinna e Porcu sugli scudi). Non disputata Kalagonis-4 Mori Samassi. Terminano in parità Settimo 1967-Fedele Lecis (1-1) e Jasp Mercato San Benedetto Deximu (3-3). Ha riposato il Flamengo, fuori dai playoff.

Il finale

Ultima giornata anche negli Ultra. La capolista Fly Divani chiude con un perentorio 7-0 sugli Amatori Elmas 2024. Basta invece il tris siglato da Orrù, Vercelli e Astolfi alla Pgs Audax Frutti d’Oro per garantirsi il secondo posto ed estromettere dagli spareggi la Horsham/La Fenice. Il terzo posto è del Brancaleone (4-0 sul Cagliari 2007, che riesce a entrare nelle prime otto). Parteciperanno ai playoff anche Colonial Fruits e Libertas Barumini dopo il 3-0 che ha premiato gli ospiti, mentre non si è giocata la sfida tra Cra RS Mediterranea/Ulisse e Calasetta (entrambe ammesse alle fasi finali). Alle quali non parteciperanno invece Zuddas Gomme G&G Market e Albedo che si affronteranno stasera nel posticipo. Esclusi anche i Teddy Boys, che hanno riposato.

Schiacciasassi

Continua il dominio della De Amicis nei Senior. Nell’ottava giornata di ritorno il 5-1 sulla Cra Regione Sardegna ne ha legittimato ulteriormente la leadership. Mossa e Bortolini garantiscono il terzo posto al Deximu (2-0 sull’El Carnicero), mentre il 2-2 nello scontro diretto de Gli Incisivi con l’Accademia Sulcitana consente ai cagliaritani di agganciare il quartultimo posto. L’Orrolese espugna Maracalagonis (3-1), rinviata Sarbariu-I Love Pizza Monserrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA