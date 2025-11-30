VaiOnline
Libertas Caam.
01 dicembre 2025 alle 00:26

Medilav al vertice, festa stella rossa 

L’1-0 contro i Kaproni permette alla Medilav di conservare la vetta degli Over Libertas Caam, grazie anche alle sconfitte di Muppet (1-0 contro lo Sporting Diddo’s, rete di Farci) e Jupiter, al secondo ko di fila, fermata per 3-2 dall’Aiace grazie a un doppio Pisano e a Lussu. Sanna e Scano non bastano all’ex capolista. La caduta delle grandi non risparmia nemmeno la De Amicis, condannata da una rete di Scalas contro il Bar Dessì. L’unico pari lo firmano Neri Antiquariato/Barracca Manna e Toti Lounge Bar (1-1). Rinviata Settimo 1967-Gli Incisivi.

Con il 2-1 sul Deximu, la Stella Rossa Villacidro aggancia in vetta nei Master il Santiago (che però gioca stasera contro l’Is Cortes). Successi di misura per Thermomax (rete di Baghino) sui 4 Mori Samassi, e della Jasp Mercato San Benedetto sul Flamengo. Garau e Cambarau non bastano alla Muppet per superare la Fedele Lecis (2-2), mentre è rocambolesco il 4-3 con cui il Settimo 1967 supera l’Atletico Uta 1984 nonostante la doppietta di Caddeu e il gol di Pontis. Ha riposato il Kalagonis. La Fly Divani è sempre laeder negli Ultra (2-0 al Calasetta), ma i Colonial Fruits restano a un punto (4-1 sulla Nivea Karalis). Quaterna per il Brancaleone (terzo) sulla Horsham La Fenice. In parità Albedo-Libertas Barumini (0-0) e Teddy Boys-Cra RS Mediterranea/Ulisse (2-2). Stasera la Pgs Audax Frutti d’Oro (che ha anche una partita da recuperare) affronta gli Amatori Elmas 2024, mentre domani si disputa Cagliari 2020-Zuddas Gomme G&G Market.

Pari De Amicis

Rallenta la capolista dei Senior De Amicis, fermata sullo 0-0 dal Cra Regione Sardegna. Accorcia I Love Pizza Monserrato con il 5-2 sul Deximu, che deve subirne l’aggancio. La Polisportiva Orrolese muove la sua (precaria) classifica con il prestigioso pareggio a reti bianche con il Maracalagonis, mentre il Serbariu torna alla vittoria con il 2-1 sull’El Carnicero. Stasera infine Gli Incisivi sfidano in posticipo l’Accademia Sulcitana. (a. z.)

