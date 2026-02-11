Medico trovato morto in casa: è giallo 

È giallo sulla morte di Riccardo Ferrarrelli, 38 anni, medico di famiglia romano che dal gennaio del 2024 operava in città, trovato senza vita ieri nel primissimo pomeriggio nella sua casa. I genitori, che vivono a Roma, non avevano più notizie dal giorno prima: martedì non rispondeva al telefono e nessuno lo aveva visto nel suo ambulatorio quando avrebbe dovuto ricevere i pazienti nella mattinata. A vuoto anche le telefonate al suo numero di reperibilità. Preoccupati, allora, i familiari ieri hanno deciso di dare l’allarme. Scattati i controlli una squadra di soccorritori si è recata nella sua abitazione di via Montale, al numero 24, dove il medico viveva da solo, in un appartamento al primo piano. Una volta aperta la porta la tragica scoperta.

I soccorsi

Ieri l’ambulatorio di via Funtana Buddia, che avrebbe dovuto aprire regolarmente, è rimasto chiuso. Nessuno lo ha visto neppure nell’altro studio del Corso Garibaldi. Con il passare delle ore è cresciuta la preoccupazione di familiari e pazienti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta al primo piano della palazzina, presenti anche i medici dell’Areus-112: una volta entrati nell’appartamento, lo hanno trovato nel salone, privo di vita. La casa era in ordine, nessuna suppellettile fuori posto, senza segni di effrazione o colluttazione. Nell’abitazione di via Montale sono intervenuti anche gli agenti della squadra Volante, e poi i colleghi della squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi. Contemporaneamente è stata avvisata la sostituta procuratrice di turno, Elena Tres. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso anche se si esclude che nell’appartamento possa essere entrato qualcuno: il portone era chiuso dall’interno. Si ipotizza un malore oppure un’intossicazione.

I pazienti

Il professionista era arrivato ad avere fino a 1.800 pazienti in carico e da poco aveva iniziato un corso di specializzazione. Ora altre migliaia di assistiti restano senza il loro riferimento, in un territorio che già risulta segnato dalla carenza di medici di base. Originario di Roma, Ferrarrelli aveva avuto in passato una relazione a Oliena, conclusa da tempo. Viveva da solo e ultimamente si era dedicato quasi esclusivamente al lavoro.

