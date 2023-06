Medico trasferito, Chirurgia regge 

«Ci difenderemo davanti al tribunale del lavoro, in questo momento per l’Asl di Nuoro non è importante il caso del singolo medico che questa mattina (ieri ndr ) è in servizio al Brotzu, e non inficia una chiusura della Chirurgia del San Francesco, ma è fondamentale che non diventi un caso di specie. Già ci rubano i medici con i concorsi, se dovesse aprirsi anche il portone della mobilità ottenuta in un tribunale dopo che è stata negata dall’azienda sarebbe molto più complicato trattenerli». Le parole sono quelle del direttore generale dell’Asl 3, Paolo Cannas, e seguono la decisione del 21 giugno presa dal giudice del lavoro di Nuoro, Paolo Dau, che ha concesso al chirurgo Antonio Cruccu, con decreto, la mobilità che gli era stata negata dall’Azienda sanitaria.

La decisione

Si tratta di una decisione momentanea, in attesa dell’udienza che si terrà a luglio, anche perché il chirurgo da mesi non opera nell’ospedale di Nuoro, visto che ha preso l’aspettativa da febbraio dopo aver vinto una selezione a tempo determinato. Anche Cannas ieri spiegava: «Il medico oggi è in reparto al Brotzu». Ma il dg dell’Asl barbaricina aveva negato la mobilità per «la grave carenza di personale specializzato più volte segnalato ad Ares (Azienda preposta per il reclutamento del personale), fatto salvo l’arrivo di medici più volte richiesti utili al completamento della dotazione organica minima del reparto di Chirurgia». Eppure ieri sul sito dell’Asl capeggiavano altre mobilità concesse a due dirigenti biologhe in patologia clinica (Silvia Serra e Maria Dolores Cannas) verso l’Aou di Cagliari. «In questo momento per l’Asl è importante non aprire la porta della mobilità ottenuta per sentenza di un tribunale - ribadisce Cannas -. Per noi sarà importante spiegare che abbiamo deciso considerando più importante la sanità del Nuorese e il diritto alle cure sancito dalla Costituzione ai cittadini rispetto al diritto del lavoratore».

In via di guarigione

La vicenda del chirurgo è l’occasione per Cannas di tranquillizzare. «Per ora la decisione del tribunale non cambia nulla, non mina l’integrità del reparto ma potrebbe aprire un varco preoccupante per i direttori, già ci rubano i medici con i concorsi. Altro che coefficienti aziendali. La Chirurgia sta lavorando bene, non stiamo trasferendo più nessun paziente dal San Francesco, è un reparto che grazie alla sinergia che si è creta tra il primario Carlo De Nisco che conta su due chirurghi e l’equipe di Claudio Feo, con i quattro specializzandi, sta facendo ottimi numeri e non chiuderà», assicura Cannas che rivela: «C’è un altro vincitore per Sorgono, un’altra equipe che arriverà da fuori per l’ospedale San Camillo dove ci sarà la chirurgia week: si opererà dal lunedì al mercoledì e il giovedì si dimetterà. Cercheremo di comprare la tecnologia necessaria entro luglio. Al San Francesco invece lavoriamo per risolvere le criticità di Urologia e Ortopedia, mentre in Medicina arriva il nuovo primario Salvatore Zaru».

