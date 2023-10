Ha incassato 50mila euro, làscito di un'anziana che nel testamento si è ricordata di lui «in segno di riconoscenza» per le cure. Ma dovrà restituirli tutti alla Asst di Cremona: il medico non avrebbe dovuto accettare la somma. Così, il giudice del lavoro ha condannato il professionista, in pensione dall'agosto del 2020, a rifondere il denaro alla Asst.