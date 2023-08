Medico nel paese d’origine, la scelta di Claudia Mascia 

Contenta di essere tornata nel suo paese, Tonara, per svolgere qui la sua professione di medico di base. Claudia Mascia, classe 1993, è una giovane e brillante professioniste, specializzanda in Medina generale che ha scelto di lavorare nelle zone interne, ovvero nelle sedi “disagiate”. Dal 3 luglio è operativa tra Tonara e Gadoni, in mezzo ai suoi pazienti.

«Torno in montagna per rimanere e ci vengo per l’affetto che mi lega a questa terra - afferma Claudia Mascia - e soprattutto perché voglio dare un contributo al territorio dal quale peraltro provengo, visto che sono nata a Tonara. Spero che la mia storia possa rappresentare un esempio da seguire e imitare per altri miei colleghi della medicina territoriale e ospedaliera, perché posso testimoniare che lavorare nella Asl n. 3 di Nuoro può essere un’opportunità di crescita professionale esaltante. Senza contare la qualità della vita dei nostri monti, a pochi minuti dal mare più bello del mondo».

La dottoressa è stata ricevuta dal direttore generale dell’Asl, Paolo Cannas, soddisfatto anche perché altri giovani, come lei, hanno firmato nei giorni scorsi e altri nelle prossime settimane. «Il Nuorese - dice Cannas - è un angolo di paradiso dove vivere e lavorare. Gli investimenti che stiamo facendo intendono sviluppare e riportare ad una maggiore attrattività quest’area che non intende arrendersi allo spopolamento».

