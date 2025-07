Medico in pensione: «Subito soluzioni» 

Dal primo agosto circa 1.500 residenti dei paesi di Giba e Piscinas rischiano di rimanere temporaneamente senza medico di famiglia perché quello in carica, già sostituito da qualche tempo da altri colleghi, andrà in pensione

A sollevare il problema prima che diventi un’emergenza sono i sindaci dei due Comuni. «Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali – spiega il primo cittadino di Giba Andrea Pisanu – per questo, insieme Mariano Cogotti, sindaco di Piscinas, ci stiamo attivando per trovare una soluzione, almeno per attivare il servizio Ascot (ambulatorio straordinario di comunità territoriale). La popolazione è molto anziana, la situazione è delicata. I Comuni non hanno competenza specifica su queste problematica, la nostra parte è di sollecitare a nome dei cittadini fino alla risoluzione». Conferma la preoccupazione Mariano Cogotti, «Anni fa il nostro paese ha perso un altro medico che non è mai stato sostituito. Quando andrà in pensione l’attuale professionista in carica, la nostra struttura non sarà più operativa. In tanti resteranno senza servizio, molti sono anziani e non possono permettersi di spostarsi in altri Comuni, vista anche la carenza del servizio di trasporto pubblico. Alcuni cittadini – prosegue il sindaco - mi hanno espresso personalmente la loro preoccupazione, chiediamo che la Asl provveda il prima possibile». Nel frattempo la Asl Sulcis fa sapere che si è già attivata chiedendo ad Ares la pubblicazione di un avviso di incarico provvisorio. Dovrebbe essere già stato pubblicato, e ci si sta organizzando per l’apertura di un Ascot aperto tutti i giorni, sul modello di Sant’Anna Arresi nel caso il bando non dovesse produrre risultati per mancanza di disponibilità.



