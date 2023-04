Medico in pensione, senza assistenza altri 1.600 pazienti 

Solo a Macomer oltre 6 mila persone sono senza il medico di fiducia. Un dramma. Lo scorso 31 marzo un altro medico è stato collocato in pensione, lasciando scoperti oltre 1600 pazienti. Il sostituto non è arrivato, creando disagi e malcontento. Chi ha necessità della prescrizione di un farmaco o per una semplice visita deve rivolgersi al Pronto soccorso, alla guardia medica o appoggiarsi a medici che hanno già il pieno di assistiti. Altri si affidano a sostituti, molti sono alla ricerca del dottore a cui affidarsi. Le file negli sportelli del distretto sanitario sono eloquenti si quanto sta avvenendo. Se Macomer piange, il resto del Marghine vive un dramma. Mancano i medici di base a Noragugume, Dualchi, Bortigali, Silanus, Lei, Bolotana, Borore, Birori, Sindia. Fino allo scorso dicembre, anche se per poche ore la settimana, in alcuni centri il servizio veniva garantito dai medici dell’Usca, unità soppressa. «Siamo consapevoli che la situazione è drammatica ovunque - dice il sindaco di Macomer, Antonio Succu - l’Asl è alla disperata ricerca di medici che non ci sono». «Non vedo prospettive - dice il sindaco di Dualchi, Nino Muroni - ci dobbiamo arrangiare, in attesa di una soluzione che però non arriva».

La direzione del distretto sanitario di Macomer aspetta l’esito del bando della Regione, per vedere se ci sono disponibilità. «La carenza di medici è un problema - dice Maria Giovanna Porcu, direttore del distretto - per affrontare l’emergenza stiamo chiedendo la disponibilità delle guardie mediche e dei medici del distretto. Cerchiamo di limitare i danni». Severa la presa di posizione del comitato per la tutela della salute del Marghine. «La situazione si aggrava e rischia di diventare tragica - dice il coordinatore, Francesco Nieddu -. Manca la trasparenza. Nessuno sa quale sia la situazione reale del distretto». (f. o.)

