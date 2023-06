Medico in pensione, e il sostituto non si vede 

Uno dei due medici di famiglia di Villasimius – il dottor Eligio Carta – domani lascerà l’incarico e al momento non ci sarebbero disposizioni sull’arrivo di un nuovo medico: l’invito è a rivolgersi alla Asl di Muravera. Un messaggio che ha fatto scattare l’allarme fra i cittadini e che ha portato il gruppo di minoranza a chiedere di inserire nel Consiglio comunale urgente già richiesto lo scorso 15 giugno un punto sull’emergenza sanitaria. «Dal primo luglio – sottolineano Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano – quest’emergenza si verrà a creare considerando anche che per questa stagione Villasimius, a differenza di Pula e Costa Rei, non avrà la guardia medica turistica».

La polemica

Dalla minoranza parte poi l’attacco nei confronti del primo cittadino e della Giunta «che su questi temi non hanno espresso la benché minima preoccupazione, dichiarazione, presa di posizione, protesta o altro». E dunque, aggiungono i consiglieri d’opposizione, «valutate le difficoltà che graveranno sul fragilissimo sistema sanitario locale, con enormi disagi e pericoli a tutta la popolazione e anche ai turisti che, soggiornando sul nostro territorio, sostengono la nostra economia, chiediamo di inserire all’ordine del giorno del Consiglio il punto su analisi, discussione e proposte sulla gravissima situazione sanitaria nel nostro paese».

Il primo cittadino respinge al mittente le accuse dell’opposizione, ribadisce che non è di certo colpa del sindaco se c’è carenza di medici e invita i consiglieri a informarsi: «Già da tempo – spiega Dessì – sono in contatto col direttore del distretto Carboni e con il direttore generale Tidore ma non vado a sbandierarlo ai quattro venti. Sto lavorando sodo in sordina, purtroppo le criticità sono tante e ci vuole pazienza».

«Ricette garantite»

Quanto al medico di famiglia, aggiunge Dessì, «sono state fatte le manifestazioni di interesse: alcuni medici hanno rifiutato ma a brevissimo arriverà un sostituto del dottor Carta che ha comunque garantito le ricette urgenti anche nei prossimi giorni. Come tutte le procedure c’è bisogno di tempo per portarle a termine». Ci sarebbero spiragli anche per la guardia medica turistica «che per il momento – dice ancora il sindaco – dovrebbe arrivare almeno per due giorni la settimana. Lo ha assicurato Tidore, al quale anche l’opposizione può rivolgersi se non crede alle mie parole. Si informino direttamente presso l’Ats prima di scrivere certe cose». Tra l’altro «la Guardia medica sarà ancora più presente». Il Consiglio, in ogni caso, sarà convocato «ma non in tempi brevissimi – conclude Dessì – perché purtroppo mi ritrovo senza segretario, senza vice e con dieci persone in meno in pianta organica».