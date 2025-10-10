VaiOnline
Arzana.
11 ottobre 2025 alle 00:18

Medico in pensione, assistenza sanitaria a rischio 

Ancora un mese di lavoro e poi Franca Doa andrà in pensione. L’unica dottoressa di Arzana in servizio non proseguirà oltre e se da qui a metà novembre l’Asl Ogliastra non troverà il sostituto tutta la comunità, comprese le strutture residenziali che ospitano anziani e persone con disturbi vari, resterà senza assistenza medica. Il sindaco, Angelo Stochino, manifesta preoccupazione per quella che rischia di diventare la nuova emergenza della medicina generale territoriale. «Nei piccoli centri montani, e in particolare in realtà come Arzana, la figura del medico di base costituisce un presidio fondamentale di prossimità, specialmente per una popolazione prevalentemente composta da persone anziane e fragili. Franca Doa, così come Raffaele Sestu, ha rappresentato per la comunità una presenza costante e rassicurante, punto di riferimento sanitario e umano per moltissimi cittadini». Stochino sollecita l’Asl: «Chiediamo se abbia già individuato un sostituto o una sostituta che possa garantire la necessaria continuità assistenziale, evitando interruzioni e disagi per la popolazione. La mancanza, anche temporanea, del servizio medico comporta seri rischi per la tutela della salute pubblica, in quanto la popolazione è costituita in larga parte da cittadini anziani, molti dei quali con difficoltà di spostamento verso i centri vicini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

