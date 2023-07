Medico in pensione, arriva il sostituto 

Nei giorni scorsi la comunità di Gadoni ha salutato e ringraziato il dottor Aurelio Nonnis, medico di base da dieci anni nel paese, che andrà in pensione e, per fortuna, verrà sostituito. Al suo posto ci sarà Claudia Maxia. «Voglio esprimere un sentito ringraziamento ad un professionista che nel corso degli anni si è prodigato per il benessere della nostra comunità. A lui i ringraziamenti e la gratitudine di tutti i suoi pazienti e l’augurio di un lungo e sereno periodo di meritato congedo lavorativo - dice Francesco Peddio, sindaco di Gadoni -. In un periodo in cui si parla di mala sanità e carenza di medici ci sentiamo privilegiati e cogliamo l’occasione per porgere al nostro nuovo medico Claudia Maxia i migliori auguri di un duraturo e fruttuoso lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA