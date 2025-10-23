«Medico in pensione, aprite l’Ascot» 

A fine mese va in pensione il medico in famiglia e a Paulilatino cresce la preoccupazione di chi teme di restare senza cure. Per questo l’Amministrazione comunale sta cercando di trovare soluzioni. «Siamo impegnati in una costante ricerca di medici che possano sostituire il collega che va in pensione – sottolinea il sindaco, Domenico Gallus – Dobbiamo darci da fare tutti ed essere pronti ad affrontare sacrifici. Per questo dovremmo cambiare anche la nostra mentalità e collaborare con chi un domani arriverà». Intanto però Gallus sottolinea che «Ci stiamo muovendo per trovare, almeno nella prima fase, chi possa garantire diverse ore con l’Ascot. Ho contattato diversi colleghi e siamo in attesa di risposte, ma siamo sulla buona strada. È chiaro che stiamo cercando anche qualcuno che possa decidere di fare il medico di base a Paulilatino». ( a. o. )

