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Carloforte.
02 ottobre 2026 alle 00:17

Medico in pensione, 800 pazienti senza assistenza 

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Da ieri 800 carlofortini non hanno un medico di famiglia. Con il pensionamento di Gianfranco Grosso una parte dei cittadini non potrà, almeno per il momento, contare su un medico di medicina generale. «Abbiamo segnalato il caso alla Asl», dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi. Nelle scorse settimane la Asl ha pubblicato un bando per trovare un medico a tempo determinato da destinare a Carloforte con il pensionamento di dottor Grosso. Il Comune aveva rinnovato la disponibilità a pagare vitto e alloggio a chi avesse scelto Carloforte ma il bando è andato deserto, resterà aperto per i prossimi sei mesi. «Nel frattempo – si legge in una nota della Asl Sulcis Iglesiente – stiamo lavorando ad una soluzione temporanea attraverso il conferimento di un incarico libero-professionale o, in alternativa, l’attivazione di un ambulatorio straordinario di comunità per assicurare una risposta assistenziale fino all’individuazione del nuovo medico di medicina generale. È’ stata inoltre verificata la disponibilità degli altri medici presenti a Carloforte a prendere in carico, in questa fase, le richieste urgenti degli assistiti che facevano riferimento al dottor Grosso. Stiamo lavorando, attraverso più soluzioni complementari, per assicurare una risposta ai bisogni assistenziali, in attesa della copertura definitiva dell’incarico».

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