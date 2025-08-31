Medico e consigliere, addio a Mario Corona 

Medico di famiglia, consigliere comunale, una vita spesa per gli altri. Se n’è andato a 89 anni Mario Corona, nelle prime ore del mattino di ieri, a Sestu.

Nato nel dicembre del 1934, fu a lungo nelle file del Psdi e si candidò anche sindaco in una lista civica ma senza raggiungere la fascia tricolore. Fu anche consigliere comunale a più riprese. Ma per tantissimi era sempre e solo “il dottor Corona”, una persona di famiglia che ha visto crescere generazioni di sestesi. La notizia ha destato grande cordoglio in città.

«Ha dedicato tutta la vita alla sua professione medica, all’amministrazione locale, in entrambi i ruoli con passione, tenacia. Ci stringiamo con affetto alla famiglia in questo momento di dolore», il ricordo della sindaca Paola Secci. Emozionato anche il ricordo di Anna Crisponi, consigliera di Articolo Uno: «Come medico condotto era sempre disponibile e preparato, si è speso con dedizione per la comunità – le sue parole -. Ha svolto il ruolo di consigliere comunale nei banchi della sinistra con lo stesso spirito di servizio, portando avanti importanti battaglie per la salute pubblica. Era animato da profondi valori etici e politici, sempre dalla parte dei più deboli. Lascia una grande testimonianza di impegno e passione».

RIPRODUZIONE RISERVATA