Medico di famiglia, la scelta è un rebus 

Scegliere il medico di famiglia, per i fortunati che vivono nelle città sarde dove l’assistenza di base è garantita, dovrebbe essere un’operazione veloce, semplice e sempre gratuita. A volte succede, la possibilità di farlo online esiste. Ma capita invece che, per un motivo o per l’altro, la maggior parte delle persone debbano andare – parliamo di Cagliari e area vasta – fisicamente in via Romagna, e investire così tempo e fatica.

Il servizio

Una mattina alla Cittadella della Salute – di lunedì, mercoledì e venerdì, i giorni pari il servizio è chiuso – a raccogliere le testimonianze degli utenti che devono individuare un nuovo dottore, perché, ad esempio, il loro sta andando in pensione e – raccontano – l’hanno pure scoperto per caso. Oppure, tante altre persone vorrebbero cambiare: il medico che hanno non è abbastanza “presente” o ha l’ambulatorio troppo lontano.

La testimonianza

«Ho provato a fare la scelta online, come sarebbe normale nel 2023, anche per non intasare gli uffici della Asl già pieni di lavoro, ma non ci sono riuscita», racconta una donna in fila al padiglione C. «Dunque, sono entrata sul sito Sardegnasalute con lo Spid, ho cercato il medico che volevo, ho tentato di sceglierlo ma sono stata “bloccata”, risultava massimalista, aveva 1.502 assistiti, due in più rispetto al consentito. Allora gli ho telefonato, gli ho spiegato il problema, e lui mi ha detto che in realtà nei giorni scorsi si erano liberati alcuni posti, ma che evidentemente la cosa non era ancora stata registrata nel sistema. Insomma, mi ha confermato che avrebbe potuto prendermi». Così la signora ha chiesto permesso al lavoro ed è andata in via Romagna. «C’è uno sportello per avere le informazioni necessarie, ti danno un numeretto, e aspetti il tuo turno, quando una guardia chiama e ti invita a entrare. Un’attesa di mezz’ora circa e si può accedere all’ufficio apposito, si compila un modulo, si consegna documento e tessera sanitaria, e in breve l’operazione va a buon fine. Il medico che online non poteva essere assegnato, me l’hanno assegnato “in presenza”. Tutti gentilissimi, ma quanto tempo perso».

Altri casi

Ancora, tramite il servizio di Scelta e Revoca online – spiega Sardegnasalute.it – non può essere effettuata la scelta del pediatra; non può essere effettuata la scelta del medico se non si ha nessun medico associato (se ad esempio il medico è in pensione); non può essere effettuata la “scelta in deroga”, cioè scegliere chi non fa parte del proprio ambito di appartenenza.

Altro caso. «Sono andato in farmacia, dove mi hanno fatto pagare 5 euro e “affibbiato” un dottore a caso, e non sono contento, perché per andare nel suo studio devo prendere due pullman, e ho difficoltà a camminare», dice un anziano, in fila in via Romagna, alla ricerca di un’alternativa dalla lista dei medici disponibili affissa sul muro esterno del padiglione C. «Sto controllando gli indirizzi di quelli non massimalisti, e non ce n’è nessuno che vada bene. Non so cosa fare, speriamo che ne arrivino altri».

Assistenza a Cagliari

La Asl 8 fa sapere che «il problema della carenza di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta non riguarda fortunatamente l’area di Cagliari e il distretto Area Vasta, dove c’è disponibilità di posti e professionisti. In città sono attualmente 102 i medici di medicina generale, di cui 25 in grado di acquisire nuove scelte, per un totale di 9.865 posti possibili per i cittadini. Basta rivolgersi in via Romagna 16, oppure telefonare al numero 070.6096204 dalle 12 alle 13, o mandare una mail a sceltadelmedico.cagliari@aslcagliari.it. (cr. co.)

