Medico di famiglia in arrivo 

Sono tante le persone, a San Giovanni Suergiu, alle prese con la ricerca di un medico fi famiglia dopo che il precedente è andato in pensione. Un problema che, purtroppo, è comune a migliaia di persone in tutto il territorio del Sulcis Iglesiente e non solo.

Questa volta, però, ci sono buone notizie: le comunica la prima cittadina Elvira Usai che, nei giorni scorsi, ha anche fatto un post sul tema nella pagina istituzionale del Comune: «Si informa la cittadinanza – ha scritto – che la ricerca del sostituto del dottor Enrico Piras sta procedendo con risultati positivi. Un nuovo medico, previa la burocrazia da espletare, arriverà non prima della prossima settimana». Dunque si tratta di pazientare ancora per poco tempo: «Invitiamo tutti i pazienti del dottor Piras, che in questo breve periodo sono stati serviti dal dottor Cipollina – ha aggiunto - a non effettuare nessun spostamento o altra scelta. Come la volta scorsa andranno in automatico al nuovo medico che sta per arrivare». Ovviamente per le urgenze ci sono garanzie: «Nel frattempo chi dovesse fare prescrizioni di farmaci salvavita o per gravi patologie – conclude - potrà usufruire del servizio delle guardie mediche notturne».

