Medico di base in pensione, i pazienti restano senza assistenza 

Non accenna a finire l’emergenza medici di base nel Sarrabus. Dopo il caso Villasimius (durante l’estate per quasi due mesi c’era un solo medico per l’intero paese) anche Muravera, Villaputzu e San Vito da questo mese dovranno fare a meno di uno dei medici di base, Annalisa Porrà (in pensione dal 31 ottobre). Il direttore del distretto sanitario Massimo Carboni ha assicurato che «sarà mia cura comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto».

Nel frattempo però i pazienti di Porrà (ambulatorio a Villaputzu e Muravera) dovranno rivolgersi agli altri medici di base di Muravera, Villaputzu e San Vito già oberati di lavoro, e cioè Ballocco, Camedda, Curridori, Quarto, Melis, Zuncheddu (dell’associazione medici di base) e Francesca Frau. Medici che «garantiranno - ha chiarito Carboni - prestazioni urgenti e non differibili al fine di garantire l’assistenza in attesa del nuovo incaricato». Carboni aggiunge infine che «nella sede di Muravera è disponibile anche il servizio di guardia medica». Prosegue, insomma, la carenza di medici e di conseguenza i disagi per i pazienti e per gli stessi medici presenti, costretti ad un incremento della mole di lavoro. Perlomeno sino alla nomina dei sostituti.

