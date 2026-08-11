Medico dell’Ascot in ritardo, sindaco e Asl corrono ai ripari 

Il medico dell’Ascot non arriva e per i pazienti di Sant’Anna Arresi il pomeriggio si complica. C’è voluto tutto l’impegno del Comune e della Asl per porre rimedio alla situazione e garantire comunque il servizio. Erano una trentina, ieri, davanti all’ingresso della Guardia medica che ospita il servizio Ascot, ad attendere invano l’arrivo del medico previsto alle 15. Qualcuno era arrivato alle 12.40, persone di ogni età in attesa: «Da due giorni non prendo le pastiglie della pressione, – dice Romeo Puddu, pescatore – purtroppo non è la prima volta che il servizio non viene svolto senza che ci sia alcuna comunicazione. Questa settimana era previsto per oggi e per domani, quindi solo due volte alla settimane». Lo conferma Salvatore Bianco: «Alle 16 non si era ancora visto nessuno, nemmeno per avvisarci dell’assenza del medico. Ci sono parecchie persone che non stanno bene, poi con queste temperature diventa rischioso stare sotto il sole, abbiamo necessita di un servizio continuativo». È stato avvisato della situazione anche il sindaco Paolo Dessi, che è anche presidente della conferenza socio sanitaria: «Mi è stato segnalato il disservizio, – spiega – e ho chiesto spiegazioni: appurate le ragioni impreviste del ritardo, mi è stato garantito che sarebbe arrivato un sostituto. Mi sono recato subito ad aprire i locali in attesa che arrivasse». La promessa è stata mantenuta e tutti i pazienti sono stati serviti: la Asl si scusa per l’imprevisto e il disagio causato ai cittadini e fa sapere che il servizio odierno sarà svolto regolarmente.

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