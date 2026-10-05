Medico cercasi, casa e ambulatorio sono già disponibili 

Servizi sanitari dimezzati a Borore. Un solo medico di base, tanti pazienti senza nessuna assistenza sanitaria e l’Ascot che funziona a singhiozzo. La situazione scatena le proteste e l’amministrazione comunale in un documento sottolinea il malumore della gente e mette a disposizione un ambulatorio per un medico che scelga di lavorare qui.

«Esprimiamo preoccupazione per i gravi disservizi e le continue criticità registrate nella gestione dei servizi sanitari territoriali - dicono gli amministratori -. In questi ultimi tempi il servizio sanitario sta generando notevoli disagi, disorientamento e pesanti disservizi lasciando moltissimi pazienti in una condizione di forte difficoltà con la sempre più crescente preoccupazione di rimanere privi dell’assistenza sanitaria di base. Nonostante gli sforzi di chi è chiamato a organizzare i servizi a livello territoriale e la pazienza dimostrata dalla gente, la generale precarietà organizzativa e la discontinuità che caratterizzano la gestione Ascot diventano sempre più evidenti e non più gestibili e, di fatto, non possono più essere considerate una soluzione accettabile né adeguata ai bisogni di salute delle comunità e in particolare dei più anziani e fragili».

L’amministrazione comunale vuole confrontarsi con le istituzioni competenti per individuare risposte stabili e di qualità. Il Comune si dice «pronto a fare la propria parte mettendo anche a disposizione un’abitazione e un ambulatorio idoneo a qualunque nuovo medico di medicina generale che scelga Borore come sede di titolarità». (f. o.)

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