Medico cercasi:  15mila persone non ce l’hanno 

Medici in pensione, specializzandi con massimali ridotti e trasferimenti: il Medio Campidano continua a fare i conti con un’assistenza sanitaria di base zoppa e circa 15mila persone non hanno un medico assegnato, quasi un cittadino su cinque in un territorio che conta una popolazione adulta di circa 80mila persone.

Casi limite

«La situazione? È disastrosa», non fa giri di parole Giuseppe De Fanti, presidente della Provincia e sindaco di Guspini, comune dove oltre 5mila dei 10mila residenti sono costretti a rivolgersi agli Ascot. Sarebbe andata persino peggio se il dottor Mojtehadi Mohammed non avesse rinunciato alla pensione. «Quasi metà del paese non ha medico – continua De Fanti –: abbiamo chiesto alla Asl che venga potenziato il servizio degli ambulatori straordinari e da parte loro c’è stato l’impegno anche a cercare di mettere in piedi un sistema che consenta di seguire a domicilio, magari con degli infermieri, i pazienti più fragili. Il contatto con l’azienda sanitaria è costante, ma la situazione non cambia». Non molto diversa la condizione di Villacidro: su poco più di 13mila abitanti, ben 4.200 è nel limbo. «Siamo pienamente consapevoli che la situazione della medicina di base a Villacidro è oggi fortemente penalizzata, con numerosi cittadini privi del medico di famiglia – spiega il sindaco Federico Sollai che è anche presidente della Conferenza sanitaria, distretto di Guspini –. È un disagio che colpisce soprattutto le fasce più fragili della popolazione, e che come sindaco sento il dovere di affrontare con la massima responsabilità e trasparenza. Proprio per far fronte a questa emergenza, in collaborazione con la Asl, abbiamo potenziato il servizio Asap per garantire continuità assistenziale e ridurre i disagi». Impossibile ignorare la particolare fragilità di una buona fetta dei cittadini. «Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall’invecchiamento della popolazione: a Villacidro si contano 3.667 cittadini ultrasessantacinquenni, pari a circa un terzo della popolazione, con un inevitabile aumento della domanda di assistenza sanitaria. In questo contesto, il carico di lavoro per i medici di base diventa spesso insostenibile. Per queste ragioni, ho avanzato proposte concrete in sede di Conferenza sanitaria». Tra le istanze, il rafforzamento del personale amministrativo a supporto dei medici, la dematerializzazione delle prescrizioni e l’introduzione di sistemi informatizzati. Restando all’ombra del Linas: ad Arbus si contano 2.100 pazienti su 5.552 residenti senza medico di base. «Ho iniziato l’interlocuzione con la Asl appena andò via il dottor Ronchi, nell’autunno scorso – dice il primo cittadino Paolo Salis –: l’Asap è stato potenziato e i medici ricevono 5 giorni a settimana ma la situazione è tragica. In Conferenza sanitaria abbiamo posto la questione dei medici reggenti che vengono pagati meno dei titolari, è chiaro che non vogliono venire. E poi c’è il problema della guardia medica che funziona a singhiozzo».

Le novità

E ancora: quasi mille cittadini aspettano che il bando della Asl porti un nuovo medico a Samassi. «La situazione è meno critica che in altri paesi – prova ad addolcire la pillola la sindaca Beatrice Muscas –. Noi, con meno di 5.000 abitanti, abbiamo due medici di base e gli Asap fanno un ottimo lavoro. Gli utenti sono molto critici sui tempi di attesa delle visite specialistiche e del Pronto soccorso dell'ospedale di San Gavino. Credo che con un numero maggiore di personale medico e infermieristico potremmo agevolare le esigenze di una popolazione sempre più anziana e dare maggiore serenità alle famiglie». Inizia dal guardare il bicchiere mezzo pieno anche il sindaco di Serramanna Gabriele Littera: «Da una parte c’è la soddisfazione per aver superato le difficoltà per 1.800 cittadini, restano dei temi aperti che mi auguro vengano risolti. In particolare gli 800-1000 pazienti ancora privi di medico assegnato, la temporaneità della soluzione in essere, visto che si tratta di incarichi provvisori. Speriamo si possa trovare una soluzione definitiva. E poi c’è la complessità che vengono poste ai cittadini nella procedura per la scelta del medico nella corsa per questo clic day». Preoccupato il sindaco di Furtei Nicola Cau: «Una parte dei pazienti è seguita da una dottoressa del paese, altri a seguito del pensionamento della dottoressa Fenu, sono seguiti da un medico che però è presente a Furtei solo una volta alla settimana. Purtroppo abbiamo fatto un passo indietro. Si tratta di una situazione sempre più critica che crea disagi soprattutto alle fasce più deboli della popolazione». A San Gavino, l’allerta per il pensionamento della dottoressa Deiana, sta lentamente rientrando: «Le sostitute hanno sede a Pabillonis e piano piano i cittadini stanno procedendo all’assegnazione anche se noi, come amministrazione, stiamo cercando una sede che consenta l’apertura dell’ambulatorio anche in paese», assicura il sindaco Stefano Altea.

L’auspicio

Italo Carrucciu, sindaco di Lunamatrona, è anche presidente della Conferenza sanitaria del distretto di Sanluri: «Lunamatrona per il momento ha una copertura completa con tre medici di medicina generale che seguono anche i paesi di Pauli Arbarei, Villanovaforru, Collinas, Siddi, Ussaramanna e Turri. In altri paesi invece la situazione è di emergenza, con i medici Ascot che sopperiscono alla mancanza del medico di base. Ci sono problemi anche con il servizio di guardia medica nei giorni festivi. La mia speranza è che si trovino al più presto le soluzioni, anche se sinceramente non ne vedo la volontà, per porre fine a questa continua situazione emergenziale».

