Medico assente per un mese, pazienti in sofferenza 

Medicina di base sempre più in sofferenza nell’Alto Oristanese. Ai moltissimi pazienti già privi di assistenza di base ora per alcune settimane si aggiungeranno i pazienti del dottor Innocenzo Barca che, poco prima di Pasqua, ha comunicato ai suoi assistiti che per problemi di salute mancherà per un mese. A confermarlo il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri: «Prima di Pasqua è arrivata la comunicazione in Comune e poi ho parlato personalmente con il medico». I pazienti per questo mese andranno quindi ad aggiungersi alle persone che devono far riferimento all’Ascot che apre in giornate stabilite nei locali della guardia medica presso l’ospedale. Un disagio non da poco visto che ogni volta ad attendere in fila ci sono decine di persone e sono sempre più numerosi i pazienti anziani. «Al momento non ci sono soluzioni – aggiunge Licheri – Anche durante il periodo elettorale non ho sentito nessuno che proponesse soluzioni concrete per il problema della carenza dei medici. L’unica soluzione concreta per ora è stata data dal manager della Asl con l’apertura degli Ascot».

I malumori, ora, tra i cittadini crescono sempre più. Anche il Comitato nato in difesa dell’ospedale recentemente si era pronunciato al riguardo.

