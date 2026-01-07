VaiOnline
Giba-Piscinas
08 gennaio 2026 alle 00:26

Medico assente Ascot scoperto per un giorno 

«I cittadini di Giba e Piscinas meritano rispetto e non un trattamento peggiore di quello che si può trovare nelle zone più sperdute del mondo». Non le manda a dire Andrea Pisanu sindaco di Giba nei confronti della Asl Sulcis dopo l’ennesimo disservizio per i suoi concittadini che da mesi sono alle prese per l’assenza del servizio di medicina di base. Recentemente la Asl ha attivato il servizio Ascot (Ambulatori straordinari di comunità territoriale) e nei giorni scorsi sono stati comunicati gli orari di presenza dei medici. Ma nella giornata di ieri il medico che doveva prendere servizio alle 15 ha fatto sapere che non avrebbe coperto il turno. «La situazione conferma, ancora una volta, che la Asl Sulcis non riesce a garantire il diritto alla salute dei circa 1.500 pazienti di Giba e Piscinas privi di medico di base, lasciando il territorio senza un servizio essenziale». Dalla Asl fanno sapere che si sta provvedendo a coprire il turno rimasto scoperto. (f. m.)

