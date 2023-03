Medico appena pensionato  uccide la famiglia e si spara  «Era depresso per il figlio» 

L’AQUILA. Strage familiare in una villetta alla periferia dell'Aquila, nella frazione di Tempera: Carlo Vicentini, 70 anni, primario di urologia molto stimato e da circa un mese in pensione, ha sterminato la sua famiglia. Con una pistola regolarmente denunciata ha ucciso la moglie, Carla Pasqua di 63 anni, ex funzionaria amministrativa della Asl, la figlia 36enne Alessandra, nutrizionista nel reparto di oncologia dell'ospedale di Teramo, e il figlio Massimo di 43 anni, disabile dalla nascita, attaccato a un respiratore e in condizioni gravissime. Poi si è suicidato.

Secondo chi lo conosceva bene proprio la gravità delle condizioni del figlio e il pensionamento vissuto come un trauma avrebbero gettato nella depressione un medico a detta di molti dotato di straordinarie capacità e profonda sensibilità. La strage è stata scoperta nel primo pomeriggio, quando sono andati a bussare alla villetta alcuni parenti ed amici, preoccupati perché la famiglia non rispondeva al telefono dall’ora di pranzo di giovedì. Un dato che induce gli investigatori a fissare l’orario attorno alle 13,30 di due giorni fa. La polizia sta anche facendo verifiche sui telefonini e ascoltando i parenti e le testimonianze dei vicini, che sembra però non abbiano sentito nulla. Un biglietto scritto da Vicentini prima di togliersi la vita fa pensare a un gesto programmato. «Era un professionista straordinario - ricorda il legale della famiglia, Emilio Bafile - ha sofferto sicuramente per la situazione clinica del figlio e questa vicenda lo ha segnato. Ovviamente, la sofferenza è arrivata all’estremo e ha maturato questa idea. Le condizioni del figlio hanno pesato molto sulla sua esistenza». Fuori dalla villetta anche Giovanni Vicentini, fratello dell’urologo: «Mi aveva detto due giorni fa che con tutta la famiglia sarebbe andato al mare a Tortoreto. Ieri ho provato a contattarlo senza ricevere risposta. Ho solo visto che le finestre erano abbassate e ho pensato fossero già partiti. Solo oggi altri parenti con delle chiavi secondarie sono andati ad aprire».

