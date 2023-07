Il giudice per le indagini preliminari di Palermo Alfredo Montalto ha disposto gli arresti domiciliari per limiti di età per Alfonso Tumbarello, il medico che avrebbe curato Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Tumbarello, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato arrestato dopo la cattura del padrino di Castelvetrano.