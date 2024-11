Medico aggredito, solidarietà dalla Asl: «Tolleranza zero» 

«Massima solidarietà agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine coinvolte nell’episodio di tentata aggressione verificatosi domenica scorsa nel pronto soccorso dell’ospedale San Francesco. E tolleranza zero contro violenze fisiche e verbali». Il dg Paolo Cannas, a nome della direzione strategica e di tutti i dipendenti dell’Asl 3 di Nuoro, manifesta solidarietà e vicinanza all’infermiere e all’agente intervenuto, e chiede massimo rigore. Tenuto conto anche del decreto legge anti violenza approvato lo scorso 27 settembre. «Una vicenda - dichiara Cannas - che non ha alcuna scusante e merita di essere condannata. È inaccettabile che, anche dopo la campagna di sensibilizzazione di questi mesi, il personale sanitario, chiamato a svolgere una delicata funzione al servizio della tutela della salute, debba temere per la propria incolumità. Venuto a conoscenza dell’episodio, mi sono sentito aggredito io stesso in prima persona». In manette è finito un 40 enne di Nuoro, accusato di resistenza a pubblico ufficiale perché con l’intervento della polizia si è scagliato contro un agente spintonandolo. L’uomo dopo il processo per direttissima è ai domiciliari, nel reparto di Psichiatria.

RIPRODUZIONE RISERVATA