Medicine ma anche pennarelli ai bambini della Tanzania 

Cartoncini, album, pastelli, pennelli e medicine spediti a bambini di un’opera missionaria in Tanzania da studenti e docenti dell’Accademia d’Arte di Cagliari. Così i ragazzini, ma anche i più piccoli, potranno cimentarsi nel disegno e in altre tecniche artistiche.

La raccolta è stata portata avanti insieme alla cooperativa Sant'Elia 2003 che gestisce il Lazzaretto. «Siamo felici che con questa iniziativa, anche minima, questi bambini possano avvicinarsi all’arte e trascorrere qualche ora di felicità», sottolinea Stefano Obino direttore dell’Accademia. «Crediamo che l’arte, in ogni sua forma, debba essere non solo uno strumento per veicolare i temi legati al sociale e la solidarietà in genere, ma dovrebbe essere al servizio delle persone per accompagnare la loro vita con un poco di bellezza». L’Accademia d’arte negli ultimi anni ha aderito a più di un’iniziativa. Nel maggio scorso ha partecipato al progetto Steampunk e inclusione: un gruppo di studenti dell'Accademia ha abbellito le protesi per disabili realizzando delle vere e proprie opere da indossare. Sempre pochi mesi fa l'Accademia ha organizzato una serata di beneficenza con live painting e vendita di opere originali per raccogliere fondi da donare all’associazione “Il sorriso di Pie” che promuove iniziative per il reparto di Oncoematologia dell’ospedale Businco. Inoltre è stato possibile comprare sedie confortevoli per la sala d’attesa del sesto piano dello stesso reparto. Il denaro è stato recuperato con la vendita di opere originali durante le mostre dedicate a Diabolik e a Leo Ortolani.

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