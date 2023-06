Medicinali pericolosi, maxi sequestro 

Nella loro valige trasportavano farmaci di ogni genere: nove chili di Hemo Him, e altri medicinali in 3.220 compresse e 70 tubetti. Tutti senza alcune certificazione sanitaria. Per questo i funzionari dell’Ufficio della dogane di Cagliari hanno sequestrato i farmaci ritrovati nei bagagli di alcuni passeggeri arrivati all’aeroporto di Elmas provenienti da Kirghizistan, Cina, Senegal e Bangladesh.

I medicinali, come emerso dalle verifiche del personale della sezione operativa territoriale dello scalo di Elmas, oltre a non avere la necessaria certificazione, non avevano etichettatura e le relative istruzioni per l'uso. L’autorità sanitaria ha disposto la distruzione di tutti i farmaci.

Il più pericoloso è risultato l’Hemo Him, venduto come integratore in grado di supportare o addirittura sostituire il trattamento chemioterapico in soggetti con tumore. Recuperati anche ansiolitici, antipertensivi e antidolorifici. Se cedute singolarmente i medicinali avrebbero potuto garantire introiti elevati. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA