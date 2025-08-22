Medicina, via alle iscrizioni al corso in inglese 

Mentre gli iscritti al semestre aperto di Medicina e Chirurgia già si preparano al via delle lezioni previsto per il 1° settembre, resta tutto come prima per gli aspiranti camici bianchi che mirano a frequentare il corso di laurea magistrale in lingua inglese (Medicine and Surgery). Le iscrizioni si aprono infatti il 26 agosto e si accederà superando il vecchio test a crocette, mandato in soffitta per i corsi ordinari dalla riforma Bernini.

Per il prossimo anno accademico l’Università di Cagliari mette a disposizione 100 posti totali, di cui 18 per studenti e studentesse non comunitari residenti all’estero e 2 per studenti e studentesse cinesi del progetto Marco Polo. Le iscrizioni andranno fatte a partire da martedì e fino al 9 settembre sul portale Universitaly (www.universitaly.it), mentre la prova di ammissione si svolgerà il 17 settembre.

«Il corso, completamente in lingua inglese – spiegano dall’Ateneo –, fornisce gli elementi culturali e formativi con l'obiettivo, per i futuri laureati e laureate, di cogliere opportunità lavorative in un contesto dinamico e internazionale, con maggior facilità nell’inserimento in strutture ospedaliere, in sistemi sanitari, università, enti di ricerca e aziende estere». Per domande o chiarimenti si può mandare una mail alla segreteria studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia all’indirizzo: segrstudmedicina@unica.it.

