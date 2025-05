Medicina, un reparto a rischio 

È allarme nell’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili. Questa volta per il reparto di medicina. A fine maggio un medico terminerà il suo servizio e un altro dirigente a breve andrà in pensione. In caso di mancata sostituzione dei due professionisti il reparto rischia di fermarsi. La mancanza di almeno tre dirigenti medici in pianta stabile rende l’organizzazione del lavoro difficile. Già oggi ci si avvale della disponibilità di medici esterni che prestano il loro servizio in via aggiuntiva con la conseguente difficoltà nell'organizzazione del lavoro e nella continuità assistenziale.

La protesta

«Siamo pronti a batterci per scongiurare ulteriori disagi – ha detto Gabriella Serra, portavoce del comitato Sanità Bene Comune - lotteremo accanto agli amministratori in ogni sede perché il reparto di medicina non venga smantellato». Le conseguenze di questo stato di cose andrebbero a ricadere a valanga su altri servizi presenti nel piccolo presidio, oltre che l’assistenza alla popolazione soprattutto anziana, sul reparto di oncologia che lavora a stretto contatto con la medicina. «Sarebbe un disastro – ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia – è necessario un intervento urgente, il reparto di medicina è di fondamentale importanza, non tollereremo nessun tipo di taglio o riduzione dei servizi sanitari». Nel Sarcidano è partita la mobilitazione. Tutti chiedono l’intervento della Asl e della Regione per risolvere l’annoso problema della carenza di personale.

Il personale

«Eppure - ha aggiunto Gabriella Serra – non si doveva arrivare a questo punto perché il medico in questione ha fatto presente la sua condizione per ben sette volte senza però ricevere alcuna risposta». L’unica soluzione dunque è quella di assumere nuovi professionisti per coprire i posti vacanti e garantire così la stabilità del reparto. Sono state proprio queste carenze a mettere in ginocchio altri servizi dell’ospedale san Giuseppe. L’esempio più eclatante è il pronto soccorso, operativo solo dalle 8 alle 20. Per coprire questo turno ci si avvale dell’operato di un medico in pensione. Tutto questo non può non avere conseguenze sulla qualità dell’assistenza sanitaria dei cittadini di un territorio ben più ampio del Sarcidano Barbagia di Seulo ma interessa anche la Marmilla e la Trexenta. Un bacino d’utenza vasto, con una popolazione anziana ma non solo, dove ci sono ancora tante giovani famiglie che vogliono continuare a vivere in questi piccoli paesi penalizzati dai gravissimi tagli in tutti i servizi pubblici, in particolare nella sanità.

RIPRODUZIONE RISERVATA