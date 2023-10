Medicina territoriale e ospedali, l’Isola bocciata 

Bocciata in due aree su tre, ancora una volta. Nella sanità territoriale e nell’area ospedaliera, la Sardegna non raggiunge il punteggio sufficiente nei livelli essenziali di assistenza, mentre la spesa è comunque elevata.

Sulla sanità territoriale si arriva a 49,34 (la sufficienza è 60), uno dei risultati più negativi d’Italia, mentre la spesa pro capite è di 1.307 euro (quarta nella classifica), nell’area ospedaliera il punteggio è di 58,71 e la spesa a testa 965 euro.

Ma tutta la sanità italiana è in sofferenza: sono quindici le Regioni che hanno i conti in rosso nel 2022 e sette, di cui cinque al Sud, non raggiungono nel complesso la sufficienza rispetto all'erogazione dei Lea, cioè le cure e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket.

Secondo un’elaborazione della Corte dei Conti dello scorso anno solo Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Campania e Calabria registrano bilanci ancora in attivo, le altre 15 Regioni hanno i conti in rosso. In totale, le perdite sono aumentate negli anni passando da 800 milioni complessivi nel 2020 a un miliardo e 470 milioni nel 2022. Rispetto ai Lea, invece, in fondo alla classifica si collocano solo Regioni del Sud con l'eccezione della Val D'Aosta, come evidenzia l'ultimo monitoraggio del ministero della Salute. Le inadempienti sono, oltre alla Sardegna, Campania, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Calabria e Valle D'Aosta.

