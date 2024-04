Medicina, tagliati i posti letto 

Il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano lo aveva previsto: «Se non si corre immediatamente ai ripari - diceva un anno fa - il reparto di Medicina dell’ospedale San Martino rischia il ridimensionamento». Detto, fatto: mancano i camici bianchi e al terzo piano del nosocomio si tagliano i posti letto e diventano 25 mentre fino a qualche anno fa erano oltre sessanta.

La decisione

«A seguito di ulteriore carenza di dirigenti medici in servizio nell’unità di Medicina interna, che conta attualmente un direttore e quattro dirigenti medici a tempo pieno e un dirigente medico a tempo parziale, quindi una condizione di carenza di risorse umane ulteriormente accentuatasi per la malattia di uno dei dirigenti medici in servizio - si legge nel provvedimento firmato dal direttore generale Angelo Serusi e dal direttore sanitario Antonio Maria Pinna - nel rispetto dei criteri di accreditamento si rende necessaria la riduzione a 25 posti letto per ricovero ordinario e uno per Day hospital».

L’appello

Un disastro annunciato, che ha visto ridursi di oltre la metà i 60 accessi garantiti fino a qualche anno fa e per il quale, ora, il Comitato chiede l’intervento urgente del neo assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi. «Negli anni, nonostante le nostre denunce - scrivono i referenti dei cittadini - la struttura è stata, nel silenzio delle istituzioni, progressivamente depotenziata negli organici. Nulla è stato fatto per trattenere il personale. Si sono cercate cure più gravi della malattia: riduzione dei posti letto da oltre 60 ai 25 attuali, per una provincia di 160.000 abitanti». E il rischio, secondo il Comitato, è che il peggio debba ancora venire. «Crediamo che gli ultimi cinque medici rimasti al lavoro non reggeranno ancora per molto e il rischio chiusura del reparto potrebbe essere dietro l’angolo».

Le criticità

La Asl specifica nel provvedimento che «la contrazione dei letti risponde comunque ai criteri dell’accreditamento per l’area di degenza medica, categoria 2B livello assistenziale di base medico, a cui afferisce la Medicina interna, rispetto al numero di medici attualmente presente in reparto» e che «tale riduzione garantisce un adeguato livello di assistenza e di sicurezza e qualità delle cure per i pazienti e gli operatori». Ma non basta a rasserenare gli animi, anche perché l’allarme organico al San Martino è solo la punta dell’iceberg: la medicina di base arranca, migliaia di bambini sono ancora senza pediatra, le guardie mediche funzionano a singhiozzo e il Pronto soccorso è in costante affanno. Un’emergenza senza fine che vede da una parte i medici in servizio sottoposti a sovraccarichi di lavoro, dall’altra i cittadini costretti a cercare altrove le cure. «Il nuovo assessore, appena insediato, avrà da risolvere un problema non facile - conclude il Comitato per il diritto alla salute - Ai pazienti di Oristano e provincia non può essere negato il diritto all’assistenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA