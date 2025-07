«Medicina rischia la chiusura» 

Arriva persino dall’altare un appello per l’ospedale San Giuseppe. Al termine della messa il parroco di Isili (nonché cappellano dell’ospedale, don Antonello Demurtas) ha informato i fedeli del timore di una chiusura del reparto di Medicina. Pochi i medici a disposizione per poter gestire il periodo più difficile dell'anno. I due recenti pensionamenti non hanno aiutato la situazione, dal primo agosto dunque non si sa come verrà affrontata questa criticità.

L’appello

Il parroco ha chiesto ai fedeli di pregare per il piccolo presidio, roccaforte indispensabile della sanità. «Scriverò anche al vescovo di Nuoro», ha detto don Antonello, «che è il presidente della Conferenza episcopale sarda, serve attenzione da parte di tutti per trovare soluzioni durature». Il rischio di una chiusura è noto a tutti, per questo il sindaco di Isili chiederà quanto prima un incontro nel territorio all’assessore regionale alla Sanità, al presidente della Commissione regionale Sanità e al commissario dell’Asl di Cagliari per analizzare la grave situazione sanitaria del Sarcidano-Barbagia di Seulo affinché diano risposte ai continui appelli lanciati dal territorio.

La situazione

Il reparto di Medicina è sempre stato una certezza per l’attività dell’ospedale, è stato di supporto agli ospedali cittadini in tempo di Covid e lo è anche adesso. Il reparto accoglie i pazienti provenienti da diversi territori e non solo dal Sarcidano-Barbagia di Seulo. «L’eventuale chiusura», ha detto il sindaco, «potrebbe compromettere l’accesso alle cure mediche per tante persone, si metterebbe a rischio la sicurezza e la salute pubblica, soprattutto per i tanti pazienti che richiedono cure mediche specialistiche». Le istituzioni locali e la comunità stanno chiedendo a gran voce il mantenimento del reparto di Medicina per garantire l’accesso a cure mediche di fondamentale importanza. «Occorre risolvere questa grave problematica», ha aggiunto Pilia, «non con soluzioni temporanee, ma attraverso interventi definitivi che portino nuove risorse umane nel nostro territorio e con una attiva collaborazione con altre strutture sanitarie della città. Risulta inoltre necessario e urgente intervenire anche sul Pronto soccorso, garantendo una funzionalità completa 24 ore su 24». Intanto per oggi si attende il risultato del colloquio telefonico tra il vice presidente della Comunità Montana Giovanni Daga e l’assessorato.

