Medicina, ricordo  di Brotzu 

Medici e docenti universitari si ritroveranno oggi dalle 9 nell’aula Atza del Brotzu per ricordare lo scienziato che ha dato il nome all’ospedale più importante dell’Isola. “Giuseppe Brotzu: ricerca e innovazione applicata alla clinica”, è il titolo del convegno organizzato in onore del professor Giuseppe Brotzu a 80 anni dalla scoperta delle cefalosporine, una delle più importanti conquiste della medicina moderna, che ha rappresentato una svolta nel trattamento delle infezioni batteriche. In programma una lectio magistralis di Gian Luigi Gessa, professore emerito di Farmacologia e Neuropsicofarmacologia dell’Università di Cagliari, che ricorderà la figura professionale e umana dello scienziato.

RIPRODUZIONE RISERVATA