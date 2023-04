Medicina, primo assalto alla facoltà 

Per alcuni è una vocazione, per altri, invece, una tradizione di famiglia. Per tutti, però, il desiderio di indossare il camice bianco è forte sin da quando erano piccoli. Sono i giovani che, ieri, a Cagliari, in diverse sedi dell’Ateneo, hanno partecipato ai “Tolc” individuali: i test online Cisia, erogati su una piattaforma informatizzata per l’accesso ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.

I candidati hanno svolto la prova attraverso l’utilizzo di postazioni informatiche allestite dall’Ateneo e risposto a cinquanta domande generate casualmente dal database del Cisia Tolc. A partire dal prossimo anno accademico, infatti, la prova di ammissione a queste facoltà, si svolgerà esclusivamente con questo nuovo sistema.

Da tutta l’Isola

«Mia figlia viene da una famiglia di medici, ha deciso di seguire le orme delle zie, e anche della mamma», dice con orgoglio Carmela Serra, mentre insieme al marito e al genero aspetta fuori dalle aule della Cittadella universitaria sua figlia Maria Pia: «Siamo arrivati da Nuoro, lei frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico. Se oggi va male, lo ritenta a luglio, ma l’ho vista abbastanza tranquilla. Ha la vocazione nel sangue, basta dare uno sguardo ai suoi profili social per capirlo. Per non parlare delle serie Tv, legate al mondo della medicina, che divora. Ha sempre avuto le idee abbastanza chiare, a 12 anni ha deciso che avrebbe fatto il cardio chirurgo e sono certa ci riuscirà».

Qualcuno ha scelto di farsi accompagnare dai genitori, anche per motivi logistici. C'è, invece, chi è voluto andare da solo, insieme al fidanzato o alla migliore amica.