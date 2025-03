Medicina popolare sarda, incontro tra erboristeria e natura 

Con l’inizio della primavera parte l’avventura della scuola di erboristeria popolare sarda Calarighe.Domani alle 9.30 il primo incontro a Santu Lussurgiu con la lezione di Gianpaolo Demartis che introdurrà, tra l'altro, alla medicina popolare sarda. Si parlerà quindi degli antichi rimedi e segreti custoditi nelle piante ricche di proprietà benefiche per gli umani. Dopo la lezione teorica una passeggiata in campagna alla scoperta delle ricchezze ambientali del territorio lussurgese.Questo è il primo dei quattro incontri che Calarighe sta organizzando nel Montiferru, per valorizzare e promuovere il territorio che custodisce scrigni ambientali di prim'ordine. ( j. p. )

