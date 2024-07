Medicina, oltre mille concorrenti per 264 posti 

Complesso, ma fattibile grazie a un alleato chiamato banca dati. Test di medicina, atto secondo. 1048 studenti provenienti da mezza Isola sono tornati ad affollare le aule della Cittadella Universitaria inseguendo il sogno di diventare medici: 240 i posti a disposizione, più 26 per odontoiatria.

Prima dell'inizio, tranne qualche eccezione, clima tesissimo. Tanti coloro che avevano già provato nella prima tranche di maggio, diversi tentano per il secondo o terzo anno di fila. Dopo i 100 minuti di test, nei cortili si mescolano stati d’animo differenti. Chi in preda allo sconforto, chi cautamente ottimista, la maggior parte per scaramanzia non si sbilancia. Molti concordano sul fatto che la prova fosse più complicata rispetto a maggio. Ma sia benedetta la banca dati, l’archivio di 3500 domande fornito dal Ministero il 7 luglio come strumento di preparazione, da cui sono stati tratti anche i 60 quesiti che hanno composto la prova di ieri. «Molte risposte le abbiamo date a memoria, perché diverse domande le avevamo trovate nel database. Ha semplificato le cose», ammettono vari studenti.

Matematica e fisica le materie più complesse, niente di ostico in cultura generale: comprensione del testo, il Decameron e il Risorgimento. Ok anche logica e biologia, meno chimica. Ma c’è chi lamenta che la banca dati avvantaggi chi studia a memoria, a danno di chi arriva con una vera preparazione, mentre i neo diplomati rimpiangono i tempi in cui gli aspiranti medici avevano tempo fino a settembre per esercitarsi.

