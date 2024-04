Medicina, ok al numero chiuso: «Colpo di grazia alla formazione» 

Primo passo verso lo stop al numero chiuso per Medicina. Anche se la strada per arrivare ad una riforma complessiva della legge si annuncia ancora lunga. Il Comitato ristretto della Commissione Cultura e Istruzione del Senato adotta un testo base praticamente all’unanimità, ma sono molti i dubbi che solleva l’opposizione. Per non parlare del no netto che arriva dall’Ordine dei medici, secondo il quale se si toglierà il numero chiuso «entro dieci anni si produrranno solo dei disoccupati». Il testo contiene di fatto una delega in bianco al governo su come rimodulare l’accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Delega da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Le novità sostanziali sono l’abolizione dei test d’ingresso, che dovrebbe scattare dal 2025/2026, e i nuovi ostacoli che l’aspirante medico dovrà affrontare. Se lo studente, infatti, entro sei mesi, non supererà prove che riguardano discipline in area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria (ancora da individuare) non potrà più accedere a Medicina. Gli sarà consentito iscriversi anche a un’altra facoltà scientifica, come Biologia, e nel caso in cui il semestre a Medicina si concluda con un nulla di fatto, potrà sempre continuare con la seconda scelta vedendosi riconosciuti dei crediti formativi. E sono proprio i nuovi paletti a non convincere troppo l’opposizione che annuncia «emendamenti».

«Orgogliosa» del primo passo compiuto in Commissione la ministra dell’Università Anna Maria Bernini secondo la quale si riusciranno «a formare 30mila medici senza il numero chiuso». Convinti della necessità di togliere i test, pur individuando criticità sono i senatori del centrosinistra. Lo stop al numero chiuso, intervengono i medici Anaao, sindacato degli ospedalieri, «è il colpo di grazia alla formazione medica». «La scelta di superare il modello della legge del ‘99», commenta l’Unione Studenti, «è un primo passo, ma siamo delusi dalle modalità».

