Medicina in debito d’ossigeno 

«La Regione annuncia assunzioni, ma Nuoro perde medici. Da ottobre la Medicina Trasfusionale dell’ospedale San Francesco rischia di rimanere con un solo medico strutturato». Con problemi enormi per tutto l’ospedale. A dirlo è il consigliere comunale e provinciale Pierluigi Saiu: «Mentre la governatrice Alessandra Todde continua ad annunciare piani straordinari e migliaia di assunzioni nella sanità sarda, la realtà racconta una storia molto diversa - attacca l’esponente di centro destra -. L’Asl Oristano, con determinazione dirigenziale n. 614 del 15 luglio, ha assunto una delle due dottoresse oggi in servizio a Nuoro, utilizzando una graduatoria che avrebbe dovuto contribuire a rafforzare il San Francesco e che, invece, produce l’effetto opposto». Eppure l’allarme (inascoltato) era stato dato l’8 luglio, dal consigliere comunale Alessandro Murgia del M5S, stesso partito dell’assessora alla Sanità e governatrice, Alessandra Todde, durante l’audizione del Dg dell’Asl Nuoro Francesco Trotta in commissione sanità.

La denuncia

«È difficile spiegare ai cittadini – dice Saiu – che una procedura nata per assumere medici finisca per toglierli proprio all’ospedale che ne ha più bisogno. Il sistema di reclutamento e distribuzione del personale non sta tutelando le strutture più fragili, le penalizza». Il 27 marzo Ares aveva bandito una selezione per assumere specialisti a tempo determinato. Un solo medico aveva scelto Nuoro, ma poi ha rinunciato. La Asl di Oristano, attingendo da quelle graduatoria (in particolare da quella per la Asl del Sulcis), ha assunto proprio una delle due dottoresse oggi in servizio al San Francesco, presente in quella graduatoria. Il risultato è paradossale. «Una procedura pensata per reclutare personale nelle sedi disagiate - sostiene Saiu - finisce per indebolirle». Come già denunciato da Murgia, Saiu ricorda: «Si mette a rischio il funzionamento dell’intero ospedale. Senza il Centro Trasfusionale non si garantisce Pronto Soccorso, Chirurgia, Ostetricia. La Todde ha il dovere di assicurare che il personale sia distribuito secondo criteri che tutelino i presidi con più bisogno. Nuoro è la prima emergenza del sistema sanitario»

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