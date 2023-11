Medicina ha il nuovo primario: è Antonello Cossu 

Antonello Cossu (57), originario di Sorso è il nuovo direttore del reparto di medicina dell’ospedale di Lanusei. Il professionista subentra alla dottoressa Raffaela Angela Ferrai, a cui la direzione aziendale della Asl Ogliastra rivolge i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni. «Ho trovato un ambiente molto positivo che mi consente di lavorare bene e in tranquillità – spiega il nuovo primario – il personale è molto motivato e determinato a mantenere alta la qualità delle prestazioni offerte all’utenza. Inoltre ho notato un attaccamento molto forte ai valori e agli interessi dell’azienda». Prima di arrivare all’Asl Ogliastra Cossu ha diretto il servizio di medicina interna degli ospedali di Bosa, Ghilarza ed Oristano ed è stato responsabile per diversi anni del centro Alzheimer di Ghilarza. «La mia idea è quella di cercare di mantenere e potenziare tutte le attività presenti – osserva Cossu in particolare le attività di epatologia e gastroenterologia che sono già molto sviluppate, le attività di day hospital e l’attività pneumologica. Considerato che nell’azienda è già presente un servizio Alzheimer, fornito dai colleghi psichiatri, l'obiettivo è dare un ulteriore contributo aggiungendo delle competenze geriatriche ed effettuare le valutazioni per le demenze. È mia intenzione attivare un ambulatorio dove svolgere l’attività reumatologica». (fr. l.)

