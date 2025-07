Medicina estetica, chiuso uno studio abusivo 

Aveva trasformato una stanza della sua casa nel rione di Sant’Elia in una sala per trattamenti di medicina estetica, peraltro senza nemmeno essere medico. È l’accusa mossa dai carabinieri del Nas, Nucleo anti sofisticazioni, che assieme ai colleghi della stazione di San Bartolomeo hanno chiuso il centro e denunciato la titolare, una donna di 35 anni, segnalata alla Procura per l’esercizio abusivo dell’attività di medicina estetica all’interno della propria abitazione.

Nel corso dell’operazione i militari hanno constatato la predisposizione, all’interno dell’alloggio, di una stanza adibita a cabina estetica, completa di lettino, lampada e carrelli mobili. Sequestrati numerosi dispositivi medici e farmaci destinati a trattamenti estetici, fra cui filler dermici, flaconi di tossina botulinica iniettabile, aghi e siringhe intradermiche, lidocaina per anestesia locale e acido ialuronico. Le quantità, dell’ordine di decine di confezioni per tipologia, hanno indotto a ritenere l’uso non personale del materiale. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in circa cinquemila euro.

La donna è stata denunciata alla Procura. Sequestrati numerosi sacchi contenenti rifiuti sanitari, smaltiti in violazione della normativa ambientale.

