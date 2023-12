Medicina e teatro all’Arcoes 

"Teatro del Vissuto. Un percorso rivoluzionario per i pazienti e i medici”. È il titolo dell’incontro che si terrà domani alle 18 nello Spazio ArCoEs, in via Angius 33, per parlare di arte e terapia medica, presentando e promuovendo una metodologia teatrale che si rivolge ai malati cronici: il Teatro del Vissuto. Organizzato dall'Associazione per il Diabete e le Cronicità, in collaborazione con l'associazione Arcoes, sarà un momento di confronto fra i diabetologi Luciano Carboni e Maria Pia Turco, il mondo del teatro, strumento di collegamento fra medicina e pratica artistica, l’attore Fausto Siddi, lo staff del Teatro del Vissuto e un gruppo rappresentativo dei pazienti che hanno avuto modo di vivere questo “percorso rivoluzionario”. L’incontro verrà moderato dal giornalista Massimiliano Messina.

