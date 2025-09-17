Medicina e ricerca, esperti a confronto 

Doppio appuntamento con la ricerca e la formazione in campo medico.

Domani alle 19, nell’aula Atza, è in programma il convegno “Patologia immunomediata del sistema nervoso centrale nel percorso dell’urgenza: un approccio pratico”, organizzato con la responsabilità scientifica di Giovanni Cossu, direttore della struttura di Neurologia e Stroke Unit, e Giuseppe Fenu, neurologo del Brotzu. Al centro dell’incontro il tema delle patologie immunomediate del sistema nervoso centrale – come encefaliti autoimmuni, mielopatie infiammatorie e complicanze neurologiche da immunoterapia – che rappresentano una delle sfide più complesse per la neurologia clinica. E che spesso si presentano in urgenza, richiedendo diagnosi tempestive, interventi rapidi e un approccio multidisciplinare per ridurre al minimo i rischi di danni permanenti.

Congresso al T-Hotel

Domani e sabato invece, al T-Hotel, è in programma il congresso “Medicina di precisione e innovazioni nel trattamento del tumore polmonare”, presieduto dal dottor Paolo Albino Ferrari, dirigente medico della Struttura di Chirurgia Toracica del Brotzu.L’iniziativa sarà un importante momento di confronto e condivisione tra specialisti di diverse discipline – dalla chirurgia all’oncologia, dalla pneumologia alla radioterapia – con la partecipazione di relatori di rilievo nazionale. L’obiettivo è tracciare un percorso comune che coniughi innovazione tecnologica, ricerca clinica e centralità del paziente. Accanto ai temi scientifici, si darà importanza al concetto di “team vincente”, dove competenze diverse dialogano e si integrano per costruire percorsi di cura personalizzati, capaci di migliorare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti.

