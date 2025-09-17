VaiOnline
Brotzu.
18 settembre 2025 alle 00:17

Medicina e ricerca, esperti a confronto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doppio appuntamento con la ricerca e la formazione in campo medico.

Domani alle 19, nell’aula Atza, è in programma il convegno “Patologia immunomediata del sistema nervoso centrale nel percorso dell’urgenza: un approccio pratico”, organizzato con la responsabilità scientifica di Giovanni Cossu, direttore della struttura di Neurologia e Stroke Unit, e Giuseppe Fenu, neurologo del Brotzu. Al centro dell’incontro il tema delle patologie immunomediate del sistema nervoso centrale – come encefaliti autoimmuni, mielopatie infiammatorie e complicanze neurologiche da immunoterapia – che rappresentano una delle sfide più complesse per la neurologia clinica. E che spesso si presentano in urgenza, richiedendo diagnosi tempestive, interventi rapidi e un approccio multidisciplinare per ridurre al minimo i rischi di danni permanenti.

Congresso al T-Hotel

Domani e sabato invece, al T-Hotel, è in programma il congresso “Medicina di precisione e innovazioni nel trattamento del tumore polmonare”, presieduto dal dottor Paolo Albino Ferrari, dirigente medico della Struttura di Chirurgia Toracica del Brotzu.L’iniziativa sarà un importante momento di confronto e condivisione tra specialisti di diverse discipline – dalla chirurgia all’oncologia, dalla pneumologia alla radioterapia – con la partecipazione di relatori di rilievo nazionale. L’obiettivo è tracciare un percorso comune che coniughi innovazione tecnologica, ricerca clinica e centralità del paziente. Accanto ai temi scientifici, si darà importanza al concetto di “team vincente”, dove competenze diverse dialogano e si integrano per costruire percorsi di cura personalizzati, capaci di migliorare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 