Medicina e Chirurgia  si studiano in inglese  

L'Università di Cagliari diventa sempre di più internazionale. Nell'ambito delle novità dell'offerta formativa per l'anno accademico 2024/2025, parte il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery). Da domani e sino a lunedì 12 settembre sarà possibile iscriversi – sul portale Universitaly (www.universitaly.it) – alla prova selettiva, prevista per il 17 dello stesso mese. I posti disponibili sono 100, di cui 80 riservati a cittadini italiani e comunitari e 20 per i non comunitari residenti all'estero.

L’offerta formativa

«L'attivazione del corso Medicine and Surgery si inserisce organicamente in un preciso disegno di sviluppo dell'Ateneo, per il quale la ricerca più avanzata e una forte apertura internazionale alimentano un'offerta di ben 95 corsi di studio, nove dei quali attivati per la prima volta», sottolinea Ignazio Efisio Putzu, prorettore delegato per la didattica, welfare allo studente e Università diffusa. La struttura di Medicine and Surgery è identica al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana: dura 6 anni ed è abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo e all'iscrizione alle scuole di specializzazione. La sola differenza è che tutte le attività, sia quelle teoriche che quelle pratiche, sono erogate interamente in lingua inglese. «Con il corso di laurea in Medicine and Surgery - precisa il coordinatore Alberto Cauli - l'Università ha voluto integrare la propria offerta formativa in linea con i maggiori atenei italiani che sostengono l'importanza crescente della formazione medica internazionale e della preparazione di medici che siano pronti ad affrontare le sfide di una professione sempre più globale e interconnessa.

