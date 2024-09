Medicina  e Chirurgia in inglese 

L'Università di Cagliari diventa sempre di più internazionale. Nell'ambito delle novità dell'offerta formativa per l'anno accademico 2024/2025, parte il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery). Sino a lunedì 12 settembre sarà possibile iscriversi – sul portale Universitaly (www.universitaly.it) – alla prova selettiva, prevista per il 17 dello stesso mese. I posti disponibili sono 100, di cui 80 riservati a cittadini italiani e comunitari e 20 per i non comunitari residenti all'estero.

La struttura di Medicine and Surgery è identica al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana: dura 6 anni ed è abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo e all'iscrizione alle scuole di specializzazione. La sola differenza è che tutte le attività, sia quelle teoriche che quelle pratiche, sono erogate interamente in inglese.

RIPRODUZIONE RISERVATA