Medicina di base,  la dottoressa resta 

Villamar potrà contare ancora per un anno sulla dottoressa Marta Piras come medico di base. Mercoledì, l’azienda regionale della salute ha ufficializzato l’incarico a tempo determinato, fino al 20 febbraio 2026, salvo l’individuazione di un medico titolare.

La conferma della dottoressa Piras, che già vestiva il camice bianco nel paese della Marmilla, rappresenta una notizia importante per la comunità locale. Il vice sindaco Pierpaolo Porcu ha commentato positivamente la decisione: «Di fatto si tratta di una proroga di un altro anno al contratto».

La questione della continuità dell’assistenza medica è cruciale per le comunità, soprattutto in un periodo in cui la carenza di medici di base sta mettendo a dura prova il sistema sanitario locale. In molti paesi limitrofi, per far fronte a queste carenze, si è dovuto ricorrere agli ambulatori Asap, strutture pensate per garantire la continuità assistenziale in attesa di soluzioni definitive.

Nel caso di Villamar, la presenza della dottoressa Marta Piras garantisce ai cittadini la possibilità di avere un punto di riferimento per la propria salute, evitando trasferimenti in altre località. Tuttavia, il problema resta aperto: senza nuove assunzioni definitive, la precarietà della situazione potrebbe ripresentarsi e l’amministrazione comunale, con i cittadini, auspica che le autorità sanitarie intervengano con misure strutturali per garantire un servizio di medicina generale stabile e duraturo: «La speranza è sempre quella che prima o poi vengano nominati dei medici a tempo indeterminato», conclude Porcu.

