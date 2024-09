Medicina del lavoro, caso alla Asl 

Ci sono 200 dipendenti della Asl di Carbonia che il “medico del lavoro” non lo hanno mai visto: mai una visita, oltre a quella fatta all’atto dell’assunzione. Da decenni, le visite con il medico competente vengono riservate al solo personale sanitario. L’elenco degli esclusi riguarda gli amministrativi e i tecnici. «Non risulta assolutamente alcuna sospensione nell’esecuzione delle visite al personale», dicono dalla Direzione di via Dalmazia: «Il medico competente, nell’autonomia del suo lavoro, stabilisce le priorità». Ma le rappresentanze sindacali ricordano che “il mancato rispetto degli obblighi sanitari, rappresenta una violazione dei diritti del lavoratore, e può comportare conseguenze penali sia per il datore di lavoro che per il medico competente”.

Alla Asl, nel ruolo amministrativo ci sono 134 dipendenti, compresi quattro dirigenti. Nel ruolo tecnico sono invece 110. «Complessivamente circa 250 persone che non fanno una visita con il medico competente da tantissimi anni», dice Claudio Nuscis che per un decennio ha rivestito il ruolo di segretario della funzione pubblica della Cisl: «Io, per esempio, dal 1992 a oggi ne ho fatto solamente una». Emerge un quadro discriminante per impiegati, tecnici e video terminalisti che, al pari di chi lavora in reparto, per contratto avrebbero diritto a una visita almeno ogni due anni.

«Venti ore non bastano»

«Come Cgil – dice Gino Cadeddu, portavoce della rsu – denunciamo con forza il fatto che molti dipendenti non vengono chiamati a visita dal medico competente e che le prescrizioni su alcuni non vengono rispettate. Riteniamo che un medico chiamato a vigilare su 1.200 dipendenti non possa lavorare per sole 20 ore alla settimana, come massimo. Riteniamo che si debba fare almeno un’altra convenzione di pari orario per un altro medico. Sappiamo che c’è difficoltà a reperire questa specialità, come altre in Sardegna, ma non può essere colpa del dipendente non lavorare nel posto più adeguato alle sue patologie, qualora queste vengano diagnosticate».

«Lavoratori di serie B»

Tecnici e amministrativi ricordano qualche visita sporadica, sicuramente per l’assunzione e poi nient’altro. «Paradossalmente – dice Alberto Lenzu della rsu Cisl – l’azienda, tra gli assunti, non ha un medico competente e si rifà a una concessione fatta da un dipendente dell’azienda universitaria di Cagliari che viene da noi saltuariamente a fare le visite. Considerato il numero dei dipendenti e le poche ore a disposizione, non è così semplice anche col personale sanitario, figuriamoci per gli altri. Il prossimo direttore generale dovrà impegnarsi anche su questo importante argomento, tralasciato da troppo tempo, nonostante rivesta un carattere di urgenza per tutti i lavoratori dell’azienda sanitaria e non solo per chi è impegnato direttamente sul fronte sanitario. Ci sono anche gli amministrativi e i tecnici che non sono lavoratori di serie B».

RIPRODUZIONE RISERVATA