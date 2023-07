Medicina, 60 posti in più  

«Il nostro è un ateneo della Sardegna, che esce dalle mura di Sassari», ha affermato orgogliosamente il rettore Gavino Mariotti nella presentazione dell'offerta formativa 2023/24. E ha citato gli altri centri dove si svolge la didattica: Alghero (“prima in Architettura secondo il Censis"), Nuoro, Oristano e una Olbia attivissima sul fronte corsi e strutture. Dopo due anni di calo a causa del Covid, l'aumento degli immatricolati certifica la risalita: 3.795 nuovi iscritti, +2,53%. Inoltre l'Università di Sassari ha un basso tasso di abbandono scolastico. Numeri che danno ragione dei forti investimenti: 11 milioni di euro dei quali 7 solo per i laboratori, gli altri per le borse di studio, l'organizzazione dell'ateneo e il PA 110 e lode per gli studenti lavoratori, che propone 233 iscritti tra i dipendenti pubblici e 171 tra i lavoratori del settore privato.

I corsi di laurea

Sono 61 corsi di studio: 36 ad accesso libero e 25 ad accesso programmato, di cui 34 triennali, 22 magistrali, 5 magistrali a ciclo unico. A proposito dei corsi ad accesso programmato, il ministero ha concesso 60 posti in più: «Passiamo quindi a 200 posti e questo contribuirà a combattere la carenza di medici che affligge la Sardegna per diversi motivi», ha aggiunto il rettore Mariotti. Proprio in questi giorni si sono chiusi i Tolc per Medicina e Veterinaria, i test on line, che hanno coinvolto nelle due sessioni 2.280 candidati. I corsi internazionali sono 6, tutti magistrali: Economia, Architettura e Pianificazione, politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio, il corso in Wildlife Management offerto totalmente in lingua inglese, Scienze delle produzioni zootecniche e Innovation Management for sustainable tourism.

Olbia e Tempio

Accolto in Regione l'emendamento che stanzia un milione e 650 mila euro l'anno per tre anni per far partire nel Polo Universitario di Olbia il corso di laurea in Scienze infermieristiche. I posti saranno 50 e i tirocini si svolgeranno all'ospedale Giovanni Paolo II e al Mater Olbia. Il rettore ha lodato l'attivismo di Olbia anche nell'utilizzo del Geovillage come foresteria. Per questioni burocratiche il corso partirà nel 2024/25, così come il nuovo Dipartimento dell'Innovazione che coinvolgerà 5 Dipartimenti. Lo stanziamento è di un milione e mezzo di euro per tre anni, ma il Senato Accademico ha dato il via libera per portarlo almeno a due milioni e 200 mila euro. L'intenzione è poi di istituire a Tempio un corso di laurea in Scienze enogastronomiche, anche se il Dipartimento di Agraria non si è ancora pronunciato.

