Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no  

Il dolore per la perdita di Maddalena Carta, la dottoressa morta in servizio a 38 anni, resta sullo sfondo. A poche settimane dalla sua tragedia che ha commosso l’Italia, Dorgali e Cala Gonone avranno nuovi medici mandati dalla Asl di Nuoro. Soluzione tampone per supplire ai vuoti nell’assistenza di base che ora verrà garantita con i turni Ascot. Diversi medici potranno assicurare l’assistenza a una comunità di 8500 residenti (al netto delle tantissime presenze turistiche) seguita negli ultimi dieci giorni da un solo medico, Mario Fronteddu, unico rimasto sul campo assieme alla pediatra Gavina Soletta e a un giovane nell’ambulatorio Ascot perché gli altri due colleghi sono fermi per malattia.

La generosità

In questa situazione di emergenza non è bastata la generosità di tre medici di base ogliastrini, pronti a dare una mano nel fine settimana come volontari. Avrebbero lavorato per i residenti di Dorgali e Cala Gonone il venerdì pomeriggio e il sabato, nelle giornate in cui erano liberi dalle incombenze di servizio nei rispettivi ambulatori. «Li voglio ringraziare pubblicamente perché si sono messi a disposizione della comunità. Un gesto che mi ha veramente commosso», dice la sindaca Angela Testone che amara, però, aggiunge: «Sarebbe stato di grandissimo aiuto, ma problemi formali legati alla struttura burocratico-amministrativa non l’hanno reso possibile. Chi lavora a titolo volontario non avrebbe potuto fare ricette». Così il buon cuore di quei tre medici è rimasto nelle loro intenzioni pur encomiabili, ma senza riscontri pratici perché la complessità burocratica non contempla il lavoro volontario, neppure in contesti complicati come quello seguito alla dolorosa perdita di Maddalena Carta.

Situazione precaria

«La risposta della Asl 3 è arrivata in modo tempestivo con i rinforzi», riconosce la sindaca Testone pensando all’ambulatorio straordinario di comunità territoriale, ovvero Ascot, previsto a Dorgali e a Cala Gonone con i turni da venti ore settimanali a partire da ieri di Francesco Pittalis, le dieci da oggi di Erika Deplano, le altre dieci di Federico Corronca già avviate lunedì e le 18 di Clara Schimmenti. «Una soluzione tampone vista l’emergenza, ma la situazione resta precaria. La titolarità di Maddalena Carta resta scoperta. Spero che venga presto messa a bando e che si trovi qualcuno», sottolinea Testone che dal suo paese allarga lo sguardo alla sanità di tutto il territorio: «Dorgali è una comunità in lutto, sconvolta per quanto successo a Maddalena. Ma se mi guardo attorno vedo altri Comuni in difficoltà: il problema riguarda tutta la medicina di base. L’assistenza di prossimità spesso non è garantita perché non ci sono medici». E aggiunge: «Maddalena aveva 1800 assistiti e sono davvero tanti, non è l’eccezione, ma la situazione comune dei medici di base ed è drammatica. Molti si sono specchiati in questa realtà».

Continuità assistenziale

«È una soluzione di emergenza per tamponare l’assenza di medici di base. Serve a dare un servizio per i pazienti che hanno necessità anche banali come una ricetta, ma è ben diversa dall’avere medici titolari che possano svolgere il lavoro in continuità assistenziale», nota Maria Giobbe, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Nuoro. Riconosce la difficoltà a trovare medici disponibili a garantire il loro servizio in alcune realtà, che siano quelle piccole e montane dell’interno o quelle più grandi di aree costiere. «C’è una polarizzazione verso i grandi centri», constata con un auspicio: «Aspettiamo che qualcuno risponda alla chiamata perché la titolarità deve essere assegnata. Il rapporto tra medico e paziente è soprattutto fiduciario e garantisce una continuità assistenziale».

