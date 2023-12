Medici volontari nel quartiere senza dottore 

Un nuovo punto di riferimento gestito da medici, infermieri e volontari per intercettare i bisogni della popolazione in una realtà segnata da tanta fragilità.

È il nuovo centro d’ascolto sanitario della Caritas, intitolato a Santa Teresa di Calcutta, inaugurato ieri nel quartiere di Sant’Elia. Si trova in via dei Musicisti, nei locali adiacenti alla Chiesa, dove nel settembre del 1986 la stessa Madre Teresa era stata accolta. Si tratta del primo punto di ascolto collegato all’ambulatorio polispecialistico della Caritas diocesana, dove invece saranno svolte le visite più approfondite in base alle necessità.

Il progetto

«L’obiettivo è intercettare i bisogni sanitari dei residenti – spiega Giuseppe Frau, direttore sanitario dell’ambulatorio Caritas – grazie a medici, infermieri e volontari, in sinergia con l’ambulatorio della Caritas diocesana. Non vogliamo sostituirci al medico di base, ma grazie a questa rete vogliamo essere di supporto alla sanità pubblica, ancora di più in questo momento di particolare difficoltà per la sanità pubblica». Tra i medici volontari una psichiatra, Mariangela Marras, e Maria Bernadetta Aloi, oncologa in pensione e referente del centro. «Abbiamo iniziato a interagire con le famiglie, stiamo organizzando cicli di conferenze mensili, insieme ai volontari del Centro d’ascolto, per sensibilizzare ed educare alla promozione della salute. Abbiamo notato che non vengono solo gli adulti e gli anziani, ma anche genitori coi figli», spiega Frau. «A Sant’Elia ci sono tanti bisogni, molti hanno difficoltà anche ad acquistare i farmaci a pagamento ma essenziali, così abbiamo deciso di procurarli e distribuirli alle persone bisognose». Quello di Sant’Elia non sarà però l’unico centro, ci sono infatti già altre richieste da parte di altre realtà della Diocesi per aprire altri centri d’ascolto sanitari.

Sentinelle

«Così possiamo fungere da sentinelle nei territori», aggiunge Frau, «l’ambulatorio Caritas è attivo da ormai dieci anni, ma abbiamo deciso di raccogliere i bisogni dei cittadini in casa loro. Ci siamo così messi in gioco per creare questa bellissima rete in supporto alle persone fragili e più bisognose. Cercheremo di organizzare questo lavoro con grande sinergia e condivisione». Un servizio ancora più significativo per un quartiere troppo spesso dimenticato. «Da tempo i residenti hanno manifestato l’esigenza di avere un punto di riferimento così importante. Qui il nostro ambulatorio medico è stato occupato da abusivi e una grossa fetta di cittadini è rimasta senza medico», conclude il parroco Padre Saverio Fabiano.

