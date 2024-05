I concorsi snobbati sono la risposta più chiara: i giovani medici non fanno a spinte per lavorare all’ospedale di Lanusei. E così la Asl prova a rilanciare. Alla ricerca di 29 professionisti destinati a 5 reparti, ha stanziato 522mila euro. Obiettivo: offrire un bonus da un migliaio di euro al mese per i giovani che sceglieranno di lavorare in Ogliastra. C’è l’accordo anche con le organizzazioni sindacali. «Siamo soddisfatti, ora attendiamo i concorsi».

